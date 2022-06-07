Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Apple'dan Iphone kullanıcıları için yeni güncelleme
[Fotoğraf: Reuters]
Teknoloji devi Apple, yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı sırasında iMessage'ı diğer popüler mesajlaşma uygulamalarıyla yarıştıracak yeni özellikler sunan yeni iOS 16 sistemini tanıttı.
Bu sonbaharda tüm iPhone 8 ve sonraki modellerinde piyasaya sürülmek üzere ayarlanan işletim sistemi, kullanıcıların mesaj metinlerini 15 dakika içinde düzenlemesine ve göndermesine, yakın zamanda silinen mesajları kurtarmasına ve konuşmaları okunmadı olarak işaretlemesine izin verecek.
Özellikler iMessage için yeni olsa da, Telegram gibi diğer uygulamalar zaten kullanıcıların mesajları düzenlemesine ve silmesine izin veriyor.
Google, Gmail kullanıcılarına bir e-postayı göndermesinin ardından silebileceği kısa bir zaman aralığı sunuyor.
Öte yandan Twitter kullanıcıları, yönetime ısrar etmesine rağmen hala bir düzenleme düğmesi olmadan devam ediyor.
Etiketler: Akıllı Telefonlar Cep Telefonu
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