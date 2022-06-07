Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 08:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı silahlı saldırıda öldürüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera, yakın arkadaşı tarafından ofisinde vurularak öldürüldü.
Devlet Başkanlığı Ofisi, Mera'yı vuran Miguel Cruz'un gözaltına alındığını açıkladı.
Başkent Santo Domingo’da bulunan bakanlık binasına çok sayıda polis ve acil durum personeli gönderilirken, Turizm Bakanlığının da yer aldığı bina güvenlik çemberine alındı.
Görgü tanıkları, saldırı sırasında 7 el silah sesi duyduklarını aktarırken, saldırı anında Bakanlıkta bulunanlar ise duvarlardan atlayarak kaçtı.
Aynı zamanda avukat olan Mera, Modern Devrimci Parti'nin kurucu üyesiydi ve Ağustos 2020'de Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak atanmıştı.
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