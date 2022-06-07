Arizona'nın Tempe şehrinde, 28 Mayıs'ta, sabah saatlerinde meydana gelen olaya dair polis kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Sean Bickings isimli adam ile eşi olduğu aktarılan kişinin kavga ettiğine dair ihbar alan polis, olay yerine gitti.

Çifte dair tutuklama emri olup olmadığı kontrol edilirken, Bickings, göle girip yüzmeye başladı.

Daha sonra, boğulabileceğini söyleyip yardım isteyen adama polis memurları yardım etmedi. Memurlardan birinin "Senin peşinden atlamayacağım" dediği duyuldu.

Evsiz adamın boğularak yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsimleri belirtilmeyen 3 polis memuru ise idari izne çıkarıldı.