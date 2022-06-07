Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 08:01Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İngiliz gazeteci ile 'yerli uzmanı' Amazon ormanlarında kayboldu
[Dom Phillips | Fotoğraf: AFP]
İngiliz gazeteci Dom Phillips ile Brezilya yerlileri araştırmacısı Bruno Pereira'nın, aldıkları tehditlerin ardından Amazon ormanlarında kayboldukları açıklandı.
The Guardian gazetesine uzun süredir katkıda bulunan 57 yaşındaki kıdemli muhabir Philips ile yerli uzmanı Bruno Pereira, bir kitabı araştırırken, Brezilya'nın Javari Vadisi'nde kayboldu.
Yerlilere ait iki grup, Philips ve Pereira'nın günler önce tehdit aldığını bildirdi.
Gruplar, ikilinin, Brezilya'nın Peru sınırına yakın kuzey Amazonas eyaletindeki Jaburu gölüne tekneyle seyahat ettiğini ve normalde pazar sabahı 09.00 civarında Atalaia do Norte şehrine dönmelerinin beklendiğini açıkladı.
Federal savcılık, soruşturma için polisi görevlendirirken, Brezilya donanmasının kontrolünde arama operasyonu başlatıldı.
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