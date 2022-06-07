Oxfam'ın yeni raporuna göre, geçen yıl kuraklık, seller ve orman yangınlarının tahmin edilen toplam maliyeti 329 milyar doları buldu. Bu miktarın, donör ülkelerce sağlanan fonun neredeyse 2 katı olduğu vurgulandı.

Yoksul ülkeler, son 5 yılda 63-75 milyar dolarlık acil insani yardım talebinde bulunurken ancak 35-42 milyar dolar yardım alabildi.

Oxfam Baş Yöneticisi Danny Sriskandarajah, Bonn'daki iklim görüşmelerinde, söz konusu finansal eksikliği "kabul edilemez" olarak niteledi.

Sriskandarajah, zengin ülkelerin, yalnızca hava kaynaklı felaketlerde insani yardım sağlamada başarısız olmadığını vurgulayarak, "Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin değişen iklime uyum sağlamasına yardımcı olmak için yılda 100 milyar dolar sağlama sözlerini tutmuyorlar." ifadesini kullandı.