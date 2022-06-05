Tüm dünya iklim kriziyle mücadele etmek için karbon emisyonunu azaltmaya odaklandı.

Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu 18'inci yüzyıldan bu yana yaklaşık 2 katına çıkmış durumda. Hızla artan karbon emisyonu, dünyayı ısıtıyor, mevsimleri değiştiriyor, ekosisteme zarar veriyor.

ABD'de yapılan bir araştırma ise karbon emisyonu ile mücadelenin, iklim krizini çözmede tek başına yeterli olmayacağını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre büyük ölçüde ihmal edilen diğer zararlı gazları da azaltmak gerekiyor.

"İkinci sırada metan gazı var"

Paris İklim Anlaşmasının ana hedeflerinden biri, küresel ısınma artışını 1 buçuk santigrat derecede sınırlı tutmak. Ancak araştırmaya göre, söz konusu hedefe ulaşmak için karbon emisyonunun yanı sıra diğer sera gazlarının da azaltılması gerekiyor.

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu durama dair bilgi verdi.

"Sadece karbondioksit mi? Hayır. Başka gazlar da var. İkinci sırada yine önemli sera gazlarından biri olan metan gazı var. Tarımsal faaliyetler içinde hayvancılık birinci planda. Ek olarak yine diğer bir takım kaynak alanlardan metan gazının atmosfere yayılması söz konusu. Küresel ısınmaya bağlı olarak özellikle yüksek enlemlerde donmuş toprak dediğimiz ‘permafrost’un giderek erimesi ve buradan metanın yine atmosfere yayılması."

Araştırmaya göre iklim kriziyle mücadele stratejisine eklenmesi gereken diğer gazlar; Ozon, nitröz oksit, kloroflorokarbonlar ve hidrokarbonlar.

Sera etkisi oluşturan gazların bütüncül halde ele alınması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Haber: Kübra Yılmaz