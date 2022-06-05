Balık ağları hazırlanıyor. Tekneyle yolculuk başlıyor.



Onlar, dört kuşaktır balıkçılık yapan Takayev ailesi. Kazakistan'ın Çin sınırındaki Zaisan Gölünde balıkçılık yapıyor.



Tugul köyünde yaşayan aile 'Balıkçılar ailesi' olarak tanınıyor. Hazırlıklar evde başlıyor.

48 yıldır balıkçılık yapıyor



Balıkçılar ailesinin en büyük ferdi Aşimhan Takayev'e oğlu ve torunu yardım ediyor. Takayev, yıllardır her gün balık avına çıkıyor.



“Babam balıkçıydı. II. Dünya Savaşı sonrası sakat kaldı, mesleğini devam ettiremedi. 16 yaşımda okulu bıraktım ve balık avına çıktım. Başladığımda en küçük bendim. O günden beri balıkçılık yapıyorum.”

Dede - oğul - torun balık avında



Aşimhan Takayev, oğlu ile göle ağ bırakıp ardından topluyor. Torunu da ata mesleğini öğrenmek için onlara eşlik ediyor.



“İki oğlum var onlar da balıkçı. Sadece Zaisan Gölünde yaşayan balık çeşitleri var. Onları avlama zamanları var, bakım dönemleri var. Torunlarıma hem balıkçılığı hem de balıkçılığın sürmesi için yapmaları gerekenleri öğretiyorum.”



Bu da, nesilden nesile balıkçı olan Takayev ailesinin geçim kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Haber: Janar Salıbay