Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Freci, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını açıkladı.

Operasyonda 38 terörist yakalandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. DEAŞ'a ait 8 sığınak imha edildi, 17 bomba düzeneği ve çok sayıda silaha el konuldu.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.