Libya Yüksek Devlet Konseyi seçim tarihi için "yol haritasını" onayladı

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi Üyesi Mama Süleyman Bilal, yaptığı açıklamada, Konsey tarafından kabul edilen yol haritasında, seçim sürecini uygulamak için birleşik bir hükümetin kurulmasının yanı sıra seçim yasalarının onaylanmasından 240 gün sonra seçimlerin yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Yol haritasının "Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi (TM) arasında tavsiyeler alarak başbakanı seçme mekanizması" gibi birkaç noktayı da kapsadığını kaydeden Bilal, TM beklenen kararları almakta geç kaldığı sürece Devlet Yüksek Konseyinin yol haritasını kabul etmesinin bir anlamı olmadığını ifade etti.

Seçim kanunlarının çıkarılmasından önce yol haritasının kabul edilmesinin iki meclisin seçimlere yönelik niyetlerinin olumsuz bir göstergesi olduğuna işaret eden Bilal, "TM'nin bu kritik aşamada üzerine düşen rolü oynayamadığı açıktır." dedi.

Bilal, TM'nin içinden geçtiği koşulları göz önüne alarak Devlet Yüksek Konseyinin, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi anlaşmasından doğan yasaları çıkarması ve bunları seçim sürecine ilişkin prosedürleri başlatmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna sevk etmesi önerisinde bulundu.

Libyalı yetkili, ayrıca, BM delegasyonuna "6+6 Komitesinin elde ettiği sonuçlara uygun olarak seçimler için bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmak üzere siyasi partileri buluşturacak bir toplantıya önayak olma" çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.