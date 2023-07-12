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Dünya
AA 12.07.2023 06:13

ABD’nin Vermont eyaletinde sel nedeniyle OHAL ilan edildi

ABD Başkanı Joe Biden, Vermont eyaletinde şiddetli yağışların sellere neden olması üzerine olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

ABD’nin Vermont eyaletinde sel nedeniyle OHAL ilan edildi

ABC News'in haberine göre, eyalet yetkilileri, Winooski Nehri'nin tarihindeki ikinci en yüksek seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Eyaletin başkenti Montpelier’da yükselen su seviyeleri nedeniyle acil önlemler alındı.

Biden da eyalet ve yerel yönetimlerin müdahale çalışmalarını desteklemek amacıyla eyalette OHAL ilan etti.

Fotoğraf: AP[Fotoğraf: AP]

OHAL kapsamında, çalışmalar için federal kaynakların kullanımı serbest bırakılırken, Federal Acil Durum Yönetim Ofisine yardım çalışmalarının tamamını koordine etme yetkisi verildi.

Ofisten yapılan açıklamada Londonderry, Weston, Bridgewater, Andover, Ludlow ve Middlesex kasabalarında 100'den fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği duyuruldu.

Bölge sakinlerine sel sularının evlerine yaklaşması durumunda hızlıca yüksek yerlere tahliye gerçekleştirmeleri tavsiye edildi.

ABD’nin kuzeydoğusunda yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle New York, Vermont ve Maine eyaletlerinin de bulunduğu New England bölgesinde sel bekleniyor.

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