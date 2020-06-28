"Bugün Libya'da uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaşıyoruz.” Bu sözler Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu’ya ait.

"Hafter yenilince yıkımı yönetmek için devreye girdiler"

Kununu, darbeci Hafter’in Libya’da uğradığı ağır yenilgi sonrası artık bir şey yapabilecek durumda olmadığına dikkat çekti, "darbeci ve isyancıların destekçileri, Hafter yenilgiye uğrayınca maskelerini çıkarıp bozgunculuk ve yıkımı yönetmek üzere devreye girdi." İfadelerini kullandı.

Paralı askerlerin Sirte kentini işgal ettiğini ve diğer kentlerini tehdit ettiğini söyleyen Libya Ordu Sözcüsü, “sonları ölüm, hapis ya da çöle sürgün olacak” dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesine soruşturma çağrısı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ise Uluslararası Ceza Mahkemesine Hafter güçlerinin Libya'da işlediği savaş suçlarına ilişkin çağrıda bulundu. Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçların soruşturulması için acilen ekip gönderilmesini istedi.

Libya Başbakanı, yapılanların cezasız kalmasının, Hafter milislerini, Ruanda ve Bosna-Hersek'teki soykırım ve Nazilerin işlediği suçlardan bu yana benzeri görülmemiş suçlar işlemeye teşvik ettiğini de söyledi.

Bu arada Sudan güvenlik güçleri, darbeci Hafter saflarında savaşmak üzere Libya'ya geçmeye çalışan 122 paralı askeri gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 8'inin çocuk yaşta olduğu açıklandı.