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Kanada'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 575'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kanada'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 8 bin 575'e yükseldi.
Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 22 Haziran itibarıyla 8 bin 471 olan ölü sayısı bir haftada 104 artarak 8 bin 575'e ulaştı.
Aynı dönemde Covid-19 vaka sayısı da 2 bin 116 artışla 102 bin 749'dan 104 bin 865'e yükseldi.
Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Covid-19'dan iyileşenlerin sayısını da 67 bin 432 olarak açıkladı.
Etiketler: covid-19 koronavirüs salgın pandemiSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 20:48
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