Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 05:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya’nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfından yapılan yazılı açıklamada, batan botta hayatını kaybeden göçmenlerin Mısırlı ve Suriyeli olduğu ve yalnızca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Öte yandan 3 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.
Etiketler: Libya Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
New York'ta müzede bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz