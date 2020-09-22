Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Subrata ve El-Hums'tan 2 lastik botla ayrılan 119 mülteci ve göçmenin Libya sahil ekiplerince kurtarıldığı kaydedildi.

Göçmenlerin Libya'ya geri gönderildiği belirtildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.