Güney Kore medyasındaki haberlere göre, sabah saatlerinde başkent Seul’daki bir sağlık merkezinde test yaptıran Başbakan Sye-kyun'un "yakın temaslı" olarak sınıflandırılmadığı ve testi pozitif çıkan danışmanıyla 16 Eylül’den beri yüz yüze görüşmediği ifade edildi.

Yetkililer, başbakanın, tedbir amacıyla koronavirüs testi yaptırdığını ve resmi konutta dinlenmeye çekildiğini kaydetti. Test sonucunun akşam saatlerinde çıkması beklenirken Sye-kyun'un testi takiben günlük programının geri kalanını iptal ettiği belirtildi.