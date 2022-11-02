Letonya hükümetinin, ülkenin doğu sınırında yer alan Ludza, Kraslava, Augsdaugava ve Daugavpils belediyelerini kapsayan olağanüstü hal kararı 10 Kasım'da sona erecekti.

Letonya Adalet Bakanlığının karşı çıkmasına rağmen söz konusu karar 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

Letonya-Belarus sınırındaki yasa dışı göçü önlemek için alınan karar İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı.

Ülkenin halihazırda Rusya ile komşu olan sınır yerleşimlerinde de olağanüstü hal sürüyor.