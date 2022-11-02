Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı baskın: 39 çocuk kaçırıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı baskında tarlada çalışan 39 çocuk kaçırıldı. Çok sayıda kişi de yaralandı.
Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesine gelen silahlı kişiler, tarlaya baskın düzenledi.
Baskında tarlada çalışan 39 çocuk kaçırıldı, çok sayıda kişi de yaralandı.
Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, çocukların kurtarılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.
15 Eylül'deki baskında en az 50 kişi kaçırıldı
Zaman zaman silahlı saldırıların düzenlendiği Katsina eyaletinde son olarak 15 Eylül'deki baskında en az 50 kişi kaçırılmıştı.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Etiketler: Nijerya
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