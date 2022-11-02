Türkiye ve Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunda bir kez daha devreye girdi.

Rusya'nın askıya aldığı anlaşmaya tekrar katılımı için gösterilen çabalar sonuç verdi.

Moskova, anlaşmaya geri döndü.

Rusya Savunma Bakanlığı, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik." açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği duyurulduç.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e çabalarından dolayı da teşekkür etti.