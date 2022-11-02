Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Rusya: Türkiye'nin desteğiyle Ukrayna'dan yazılı garantiler alabildik
Rusya Savunma Bakanlığı, BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildiklerini açıkladı. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek.
Türkiye ve Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunda bir kez daha devreye girdi.
Rusya'nın askıya aldığı anlaşmaya tekrar katılımı için gösterilen çabalar sonuç verdi.
Moskova, anlaşmaya geri döndü.
Rusya Savunma Bakanlığı, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik." açıklamasını yaptı.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği duyurulduç.
Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e çabalarından dolayı da teşekkür etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rusya Son Dakika Ukrayna
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