"Halkın gücü! Mavi, ayda sadece 8 dolara..."

Elon Musk salı günü yaptığı açıklamada, Twitter'ın aylık 8 dolara abonelik başlatacağını bu sözlerle duyurdu.

Musk'ın deyimiyle lordlar, yani halihazırda 'mavi tık'ı olan onaylı hesaplar, abonelik teklifini kabul etmezlerse kısa süre içinde onaylarını kaybedecek.

Ancak diğer yandan halk da bu hizmete ücretsiz erişemeyecek. Musk'ın mavisi için 8 dolar vermesi gerekecek.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.