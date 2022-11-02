"Halkın gücü! Mavi, ayda sadece 8 dolara..."

Elon Musk salı günü yaptığı açıklamada, Twitter'ın aylık 8 dolara abonelik başlatacağını bu sözlerle duyurdu.

Musk'ın deyimiyle lordlar, yani halihazırda 'mavi tık'ı olan onaylı hesaplar, abonelik teklifini kabul etmezlerse kısa süre içinde onaylarını kaybedecek.

Ancak diğer yandan halk da bu hizmete ücretsiz erişemeyecek. Musk'ın mavisi için 8 dolar vermesi gerekecek.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

İddia ilk kez teknoloji sitesi The Verge tarafından ortaya atıldı.

Haberde, Elon Musk'ın çalışanlarına verdiği ilk ültimatomun, mavi tik sahipliğini ücretli hale getirmek olduğu açıklandı.

The Verge tarafından görülen iç yazışmalara ve konuya aşina olan kişilere göre ilk karar, üyelik sisteminin 20 dolar olmasıydı.

Stephan King'in tepkisi 20 dolardan 8 dolara indirdi

Korku edebiyatının kült isimlerinden Stephan King, "Mavi tıkımı korumak için 20 dolar mı? Lanet olsun. Onlar bana ödeme yapmalı. Bu hayata geçerse giderim..." dedi.

Elon Musk iddiaları yalanlamadan, King'in tepkisine sosyal medyadan cevap verdi.

"Bir şekilde faturaları ödememiz gerekiyor. Twitter sadece reklamlara bel bağlayamaz. 8 dolara ne dersiniz?"

Twitter atışmasının ardından Elon Musk, 8 dolar mesajını kendi hesabından duyurdu.

Musk'ın kararı sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Kimi kullanıcılar kararı olumlu karşılarken, bazı kullanıcılar kararın tamamen yeni kaynak oluşturma stratejisi olduğunu söyledi.

Musk ise eleştirilere şu cevabı verdi,

"Şikayetçiler, lütfen şikayet etmeye devam edin. Ücret 8 dolar olacak"

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Twitter Blue kullanıcıları ne elde edecek?

Musk'ın kararına göre Twitter aboneliği Twitter Blue'nun kapsamının genişletilmesiyle başlatılacak.

Twitter Blue, şu anda ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da mevcut.

Bu üyelikle kullanıcılar, daha az reklama maruz kalıyor ve daha uzun video ekleyebiliyor.

Musk'ın yeni mavi planı doğrultusunda bu üyelik sistemi tüm dünyada geçerli olacak ve mavi tık için üye olma şartı getirilecek.

Ayrıca Twitter'da uzun zamandır beklenen metin düzenleme erişimi de bu kullanıcılara açık olacak.

Birçok kullanıcı, düzenle düğmesinin herkese açık olması gerektiğini, ücretli bir ayrıcalık olmaması gerektiğini savunuyor.

[Grafik: TRT Haber]

4 ülkeden 6,4 milyon gelir elde edildi

Analiz firması Sensor Tower'dan elde edilen veriler, Twitter'ın uygulamasının bugüne kadar uygulama içi satın almalarda yalnızca 6,4 milyon dolar kazandırdığını ve Blue'nun en çok satın alınan ürün olduğunu gösteriyor.

Musk, bu yeni abonelik planının bundan daha iyi sonuç vereceğini umuyor.

Ayrıca ödemelerin, içerik üreticiler için bir gelir kapısına dönüşebileceğini öngörüyor.

Musk geçmişte karlılığın önceliği olmadığını belirtmişti.

Ancak gelirinin yüzde 90'ı reklamlardan gelen Twitter, Silikon Vadisi'ndeki komşuları Meta (Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi) ve Google'a kıyasla çok daha az karlı.

Musk'ın kararları, veri güvenliğini tehlikeye atabilir

Tüm bu tartışmalar devam ederken, Elon Musk'ın Twitter'da çalışanların çoğunu işten çıkaracağı haberleri de teknoloji medyasında yer almaya devam ediyor.

Washington Post, Musk'ın şirketteki iş gücünün yaklaşık yüzde 75'ini işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Musk iddiaları yalanlasa da, Post'un haberine göre gelecek yılın sonuna kadar, Twitter'da önemli kesintiler yapılması ve maaş bordrosunu yaklaşık 800 milyon dolar azaltılması hedefleniyor.

Veri bilimcilere göre bu durum, sosyal medya uygulamasında güvenliği azaltacak, Twitter kullanıcıları saldırılara karşı daha savunmasız olacak ve çocuk pornografisi gibi sakıncalı içeriğe maruz kalacak.

Grafik: Hafize Yurt Ateş