Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eş-Şebab militanları Kenyalı sağlık görevlilerini kaçırdı
[Fotograf: Reuters]
Kenya'da Eş-Şebab militanları, aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 4 kişiyi kaçırdı.
The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Somali sınırındaki Mandera bölgesinde, terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilen kişiler, dün akşam saatlerinde bir ambulansı ve içerisindeki 2 sağlık görevlisini, hasta ve şoförü kaçırdı.
Kaçırılan araç, Kenya sınırından Somali'ye hareket ederken, aracın şu an nerede olduğu ise bilinmiyor.
Somali'nin Kenya sınırında da aktif olduğu bilinen Eş-Şebab, haftalardır Somali ordusunun yoğun saldırısı altında.
Örgüt, kırsaldaki saldırılara misilleme olarak hafta sonu başkent Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla 2 saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda en az 120 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Somali
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