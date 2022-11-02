The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Somali sınırındaki Mandera bölgesinde, terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilen kişiler, dün akşam saatlerinde bir ambulansı ve içerisindeki 2 sağlık görevlisini, hasta ve şoförü kaçırdı.

Kaçırılan araç, Kenya sınırından Somali'ye hareket ederken, aracın şu an nerede olduğu ise bilinmiyor.

Somali'nin Kenya sınırında da aktif olduğu bilinen Eş-Şebab, haftalardır Somali ordusunun yoğun saldırısı altında.

Örgüt, kırsaldaki saldırılara misilleme olarak hafta sonu başkent Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla 2 saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda en az 120 kişi hayatını kaybetmişti.