Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi, Avrupa Birliği'nde tavan fiyat tartışmasını beraberinde getirdi. Bu, aynı zamanda, Almanya ile Fransa arasındaki anlaşmazlıklar listesine bir madde daha ekledi.

Enerji krizinin tetiklediği ekonomik sıkıntılar Berlin-Paris hattında ipleri iyice geriyor.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen, "Şimdi tabii Avrupa'da iyi günler sona erdi. Tabii kriz çıktı mı her ülke biraz kendini kurtarmaya çalışıyor. Almanya'nın buna bir çözüm bulması lazım, çözüm bulurken de Avrupa Birliği'ndeki mali yüklerini azaltması lazım. Artık Almanya Fransa'nın bir tür tırnak içinde şımarıklığını kabul edebilecek bir durumda değil." değerlendirmesinde bulundu.

Paris, Berlin'e tepkili

Almanya'nın savunma politikaları da Paris'in tepkisini çekiyor.

Prof. Dr. Özen, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Fransız Alman ortaklığının yani bu supranasyonel organizasyonu yaratan ortaklığın temelindeki mutabakat almanya'nın bir askeri güç olmamasına dayanıyordu. Kritik bir jeopolitik tırmanmada ne Fransa'nın yani Avrupa Birliği olarak ne Amerika'nın yanında olup olmayacağından ve ne kadar etkili olacağından almanya emin değil. O yüzden yeniden Almanya silahlanmaya başladı ama artık Avrupa Birliği olarak değil Almanya olarak."

Anlaşmazlık listesi uzuyor

Almanya'nın askeri güç olma yönünde adımlar atması, enerji krizi ve ekonomik sorunlar Paris-Berlin ilişkilerini etkiliyor. Ama iki ülke arasındaki sorunlar bunlarla sınırlı değil. Çin ile ilişkiler, maliye politikaları, Avrupa Birliği'nin genişlemesi gibi birçok konuda iki ülke ters düşmüş durumda.

Üstelik Fransa, Almanya'ya İkinci Dünya Savaşı'nda yenildiğini hiç unutturmadı.

Prof. Dr. Çınar Özen, "Fransızlar o zaman Batı Almanya'nın savaşı kaybetmesine rağmen eşit, egemen bir devlet olarak kurulmasını NATO'ya üye olmasını Avrupa Birliği içinde tekrar ekonomisini ayağa kaldırmasını, sanayisini ayağa kaldırmasını Almanya'dan bir parça hep üstte, yukarıda kalma garantisini elde ederek kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

"Tedrici bir çöküş"

Avrupa Birliği'nin iki başat gücü arasındaki bu gerilim, Birliğin geleceğini de tehdit ediyor.

Prof. Dr. Özen, "Avrupa Birliği krizler içinde zayıflayarak ve hareketsizleşerek ve içeriden de Avrupa vatandaşlarının mutsuzluğunu artırarak böyle bence devam edecek. Bu tedrici bir çöküş." dedi.

Uzmanlara göre, Paris ile Berlin arasında giderek yükselen gerilim Avrupa Birliği'nin de sonunu getirebilir.