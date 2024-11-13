Leonids meteor yağmuru bu hafta gökyüzünde sürpriz yapabilir

Bu hafta Leonids meteor yağmurunu izlemek için iyi bir fırsat var. Bu yağmur, her 33 yılda bir yoğun bir şekilde "aslanın kükremesi" olarak bilinen parlak bir gösteri sunuyor. Son büyük gösteri 1998 yılında, Kuveyt semalarında yaşanmıştı ve meteorlar şafak vakti gökyüzünü flaşlar gibi aydınlatmıştı.

2024’te Leonids meteor yağmuru zirvesi

2024'te Leonids yağmurunun ana zirvesi, 17 Kasım Pazar günü sabaha karşı 04:00 civarında gerçekleşecek. Beklenen en fazla meteor sayısı saatte 15-20 olarak öngörülüyor ve bu özellikle Avrupa’da sabah erken saatlerde izlenebilir.

Ancak bu yıl, Dünya’nın Leonids yağmurunu oluşturan eski toz bulutlarıyla da karşılaşabileceği düşünülüyor. Paris Gözlemevi’nden Jérémie Vaubaillon’a göre, Dünya bu hafta 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının geçmişte bıraktığı üç farklı toz bulutuyla temas edebilir. Bu karşılaşmalar ekstra meteor gösterilerine yol açabilir.

1633 yılına ait iz: 14 Kasım’da saat 16:37’de (UT/ Türkiye saatiyle 19:37 olacak) Kuzey Amerika’nın kuzeybatı bölgesinde sabah saatlerinde izlenebilir.

1733 yılına ait iz: 19-20 Kasım gecesi saat 23:53 ile 00:54 (UT/ Türkiye saatiyle 02:53-03:54 olacak ) arasında zirve yapacak ve Kuzey/Orta Asya’da görülebilecek.

Bin yıldan eski bazı izler: Yine 14 Kasım’da, 16:37 (UT/ Türkiye saatiyle 19:37 olacak )'de, Kuzey Amerika’nın kuzeybatı bölgesinden görülebilir.

Bu tarihlerde gözünüz gökyüzünde olursa, sürpriz bir meteor şovu izleme şansınız olabilir. Ancak, 15 Kasım’daki dolunay, gökyüzünü aydınlatarak gözlemlenen meteor sayısını azaltabilir.

Meteor yağmuru mu, yoksa fırtına mı?

Leonidler, her 33 yılda bir muhteşem bir meteor fırtınası ile gökyüzünü kaplıyor. Son büyük gösteri 1966’da ABD’de yaşandı ve saatte 150.000 meteor oranına ulaştı. Bu muazzam oran, her saniyede birden fazla meteor görebileceğiniz anlamına geliyor.

Leonids meteor yağmurunu izlemek için ipuçları

Meteorları izlemek için sabah erken saatler en iyisidir. Meteorlar Leo takımyıldızından çıkar gibi görünse de, onları daha belirgin görmek için 45 ila 90 derece uzağa bakabilirsiniz.

Geniş açılı bir kamera ile tripod kullanarak sürekli çekim yapabilirsiniz. Bir aralık ayarlayıcı ile çekimleri otomatikleştirerek, sıcak bir içecekle oturup gökyüzündeki bu gösteriyi rahatça izleyebilirsiniz.

Bu hafta şansınızı deneyerek belki de beklenmedik bir meteor yağmuruna tanıklık edebilirsiniz. Gökyüzüne bakmak her zaman sürpriz bir gösteriyi kaçırmamak için iyi bir fırsat olabilir.

Türkiye'den izlenebilecek mi?

Meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilir. Özellikle 14-17 Kasım tarihleri arasında, sabah erken saatlerde açık hava ve düşük ışık kirliliği olan bölgelerde en iyi gözlemi yapabilirsiniz. Ancak, 15 Kasım'daki dolunay, ay ışığı nedeniyle meteorların görünürlüğünü etkileyebilir.