Guterres: Dünya yeni bir iklim finansmanı hedefine ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bakü’de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yaptığı konuşmada, küresel iklim krizine yönelik finansal sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, "İklim finansmanı hayır işi değil, bir yatırımdır. İklim eylemi tercih değil, zorunluluktur," diyerek, ülkelerin acil harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

“Zaman bizim yanımızda değil"

Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde sona yaklaşıldığını ifade eden Guterres, "Zaman bizim yanımızda değil. Kayıtlara geçen en sıcak gün ve aylarla bu yılın, tarihin en sıcak yılı olması neredeyse kesin" dedi. Artan sıcaklıkların toplumlar ve altyapılar üzerinde ciddi zararlara yol açtığını ve iklim değişikliğinin felaketleri daha da şiddetlendirdiğini vurguladı.

“Zenginler neden oldu, yoksullar bedel ödüyor”

Guterres, iklim değişikliğinin en büyük bedelini yoksul toplumların ödediğini belirtti. Emisyonlar azaltılmadıkça ve uyum önlemleri artmadıkça her ekonominin büyük zararlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Buna rağmen, bilim insanları ve genç aktivistlerin iklim eylemi çağrılarına umutla bakmak gerektiğini söyledi.

Yenilenebilir enerji yatırımları artıyor

Geçtiğimiz yıl ilk kez yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların fosil yakıtlara yapılan harcamaları aştığını belirten Guterres, güneş ve rüzgar enerjisinin birçok yerde elektrik üretiminin en ucuz kaynakları haline geldiğini vurguladı. "Fosil yakıtlara yatırım yapmak mantıksızlıktır," diyen Guterres, iklim eylemlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

“Emisyonları yıllık yüzde 9 zzaltmalıyız”

Guterres, küresel emisyonları her yıl yüzde 9 oranında azaltarak 2030 yılına kadar 2019 seviyelerine göre yüzde 43 düşürmek gerektiğini belirtti. Bu hedefe ulaşmak için özellikle G20 ülkelerinin liderlik rolü üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, BM’nin bu süreçte her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

“Yeni bir hedefe ihtiyacımız var”

Guterres, gelişmekte olan ülkelerin iklim kriziyle mücadelede finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu ve COP29'un iklim finansmanının önündeki engelleri aşma fırsatı olduğunu belirtti.

“Yetersiz kamu finansmanı, yüksek sermaye maliyeti ve borç yükü nedeniyle uyum süreci aksıyor” diyen Guterres, iklim finansmanının dünyaya borç olarak görüldüğünü, aksi halde insanlığın büyük bir bedel ödeyeceğini ifade etti.