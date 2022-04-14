Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marin Le Pen, rakibi Emmanuel Macron'un, mevcut kampanyada daha yumuşak bir imaj sergilemesine rağmen "otoriter" ve aşırılıkçı görüşlerini korumakla suçladığı eleştirilerini reddetti.

Fransa 2 televizyonuna konuşan Le Pen, sarı yelekliler hareketi gibi siyasi gösterilere karşı polis müdahalesine atıfta bulunarak, "Bu (eleştiri) beni gülümsetiyor, çünkü Emmanuel Macron'dan daha fazla aşırılık belirtileri gösteren bir başkanımız olmamıştı" dedi.

Röportajda Le Pen, cumhurbaşkanı seçilirse ölüm cezasının yeniden getirilmesi konusunda bir halk referandumu düzenlemenin makul olduğunu düşündüğünü yineledi.

Le Pen daha önce kişisel olarak böyle bir adıma karşı oy kullanacağını söylemişti.

