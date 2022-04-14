Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Avrupa Uzay Ajansı Ay misyonlarında Rusya ile çalışmayı durdurdu
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'daki 3 misyonda Rusya ile yapılan iş birliğini Ukrayna'daki saldırılar nedeniyle durdurdu.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni ekipman ve teknolojiyi test etmeyi amaçladığı ve Rusya ile yürütülecek Luna-25, 26, 27 görevlerinde iş birliğini durdurmayı kararlaştırdı.
Mars'ta yürütülen Exomars planı da mart ayında aynı şekilde askıya alınmıştı.
ESA, bu yaz fırlatılması düşünülen Luna-25 sondasında Pilot-D isimli navigasyon kamerası kullanmayı planlıyordu.
ESA Genel Direktörü Josef Aschacher, söz konusu kameranın söküleceğini ve fırlatmadan çıkarılacağını; Rus uzay ajansı Roscosmos'un da konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.
Etiketler: Uzay Çalışmaları Rusya Ukrayna
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