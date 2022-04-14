Maya kabilesi "Tzotzil"ler, Meksika’nın en fakir eyaletlerinden biri olan Chiapas'ın San Cristóbal de las Casas şehrinde ve şehri çevreleyen dağlarda yaşıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da kabileye ramazan kolisi desteğinde bulundu. Tzotzil halkı Müslümanlarına gıda kolisi dağıtımı San Cristóbal de las Casas şehrinde yapıldı.

Çocuklar için de kırtasiye malzemeleri dağıtıldı

Programa katılan topluluk liderleri, TİKA ve Türkiye’ye teşekkürlerini iletip Müslüman halkın büyük memnuniyet duyduğunu, Türkiye’den birinin binlerce kilometre uzaktan gelip bu dokunuşu yapmasının çok anlamlı olduğunu, yerel halkın Türkiye’yle ilişkilerini artırmaya çok istekli olduğunu söylediler.

Programın devamında, Tzotzil kabileleri Jechtoch ve Zinacantan halklarına gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 90 aileye gıda paketi ve 35 aileye çocuklar için ramazan paketi verildi.

TİKA, Meksika’da ramazan ayı boyunca toplamda 200 aileye gıda desteğinde ve 100 çocuğa kırtasiye malzemelerinden oluşan çocuklar için ramazan paketi desteğinde bulundu.

Başka ülkelerde de yardımlar sürecek

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ramazan ayı içerisinde Guatemala ve Kosta Rika’da gıda kolisi yardımları yapacak ve Küba’da ise Havana’da yaşayan Müslüman azınlığa ve yoksul hanelere iftar yemeği düzenleyecek.