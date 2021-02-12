Moskova-Brüksel hattında kriz derinleşiyor. Gerginliği artıracak tehdit, Rusya'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce de en hassas sektörlere, Rus ekonomisi için risk oluşturacak boyutta yaptırımlar getirildiğini hatırlattı.

Lavrov, "AB'den yeni ağır yaptırım gelirse ilişkileri keseriz" dedi.

Kremlin, "Lavrov'un sözleri çarpıtıldı"

Lavrov'un açıklamasının hemen ardından Kremlin'den düzeltme geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Lavrov'un sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Moskova'nın Avrupa Birliği ile ilişkileri kesmeyi değil, geliştirmeyi istediğini söyledi. Ancak ilk adımı atanın Rusya olmayacağı vurgulandı.

Peskov, "yaptırımlara hazırız" mesajı verdi.

Almanya'dan tepki gecikmedi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ifadeler nedeniyle kaygılı olduklarını açıkladı.

Açıklamada, "Bu açıklama anlamsız" sözlerine yer verildi.

Diplomatlar sınır dışı edilmişti

Geçen hafta Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya ziyaretine, sert açıklamalar damga vurmuştu.

Moskova yönetimi, Alman, Polonyalı ve İsveçli 3 diplomatı sınır dışı etmişti.

Rus diplomatlar da karşılık olarak bu ülkelerden sınır dışı edildi.