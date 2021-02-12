Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 14:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişiminin önlendiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, bölgede görevli komandoların saldırı ve sızma girişimini önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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