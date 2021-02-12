Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan’da çığ felaketi: 1 ölü
Kazakistan'da 6 turist kar motosikleti ile dağda gezinti yaparken çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Kazakistan’da Ridder şehrinde 6 turist kar motosikleti ile dağda gezinti yaparken çığ düştü.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çığ altında kalan turistlerden 1'i hayatını kaybetti, 5 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Hayatını kaybeden turistin 1979 doğumlu olduğu belirtildi.
Yetkililer "çığ" uyarısı yapmıştı
Yetkililer tarafından Kazakistan’ın Almatı ve Doğu Kazakistan bölgeleri için çığ uyarısı yapılmıştı.
Değişken hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle çığ uyarısında bulunan yetkililer aynı zamanda vatandaşların dikkatli olmaları ve dağlık yerlere gitmemeleri çağrısında bulundu.
Etiketler: Kazakistan Orta Asya
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