Doğu Kazakistan’da Ridder şehrinde 6 turist kar motosikleti ile dağda gezinti yaparken çığ düştü.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çığ altında kalan turistlerden 1'i hayatını kaybetti, 5 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Hayatını kaybeden turistin 1979 doğumlu olduğu belirtildi.

Yetkililer "çığ" uyarısı yapmıştı

Yetkililer tarafından Kazakistan’ın Almatı ve Doğu Kazakistan bölgeleri için çığ uyarısı yapılmıştı.

Değişken hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle çığ uyarısında bulunan yetkililer aynı zamanda vatandaşların dikkatli olmaları ve dağlık yerlere gitmemeleri çağrısında bulundu.