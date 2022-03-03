Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Müzakerelerin gecikmesi konusunda bir fikrimiz yok, sanırım Washington'dan direktif alıyorlar. Bu ülkenin (Ukrayna) bağımsız olmadığına dair şüphem yok ancak müzakereler yapılmalı." diyen Lavrov, "Batı Rusya'nın güvenliği için neyin gerekli olduğunu belirleyemez." vurgusunu yaptı.

"Rusya eşit temelli bir diyaloğa hazır"

Rusya'nın başkalarının çıkarlarını da dikkate alarak eşit temelli bir diyaloğa hazır olduğuna işaret eden Lavrov, "Umuyorum ki Ukrayna sorununa bir çözüm bulunacaktır, Rusya'nın koşulları bu konuda minimal, asgari beklentilerden oluşuyor. Rusya Ukrayna toprağından kendisine yönelecek tehditlere göz yumamaz, buna daha fazla izin veremez." dedi.

"Nükleer savaşı biz söylemiyoruz"

Lavrov, nükleer savaş olup olmayacağına ilişkin şunları söyledi:

"Olası bir nükleer savaş bizim değil Batı’nın aklında olan şey. Bu söylem bizim değil, NATO ve Ukrayna tarafından dile getirildi. Rusya bu konuda Batı'dan gelen provokasyonlarla kendi dengesini bozmaya izin vermeyecektir.

ABD ve AB Rusya'dan bu süreçte gelen bütün enformasyonu önlemek için elinden geleni yapıyor ve Rus bilgi kaynakları engelleniyor."