Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da erişimi engellenen radyo ve internet sitesi yayınlarını durduruyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Rusya'da erişimi engellenen muhalif "Eho Moskvı/Moskova'nın Yankısı" radyo kanalı ve internet sitesinin, yayınını durdurma kararı aldı.
Eho Moskvı Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, Telegram kanalından, "Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğuyla, Eho Moskvı radyo kanalı ve sitesinin kapatılması yönünde karar alındı." açıklamasını yaptı.
Rusya Başsavcılığı, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonu hakkında yalan bilgi yaydığı gerekçesiyle Eho Moskvı ve Dojd TV (Yağmur TV) internet sitelerine erişimin kısıtlanması talebinde bulunmuştu.
Bu talepten hemen sonra söz konusu kuruluşların internet sitelerine erişim durdurulmuştu.
Yönetime muhalif yönleriyle bilinen Eho Moskvı 1990'da, Dojd TV ise 2010'da kurulmuştu.
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