Zelenskiy, "Kendi özgürlüğümüzden başka kaybedecek bir şeyimiz yok" diyerek, Ukrayna'nın uluslararası müttefiklerinden günlük olarak silah tedarik ettiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın ilk COVID-19 vakasını kaydetmesinden bu yana iki yıl geçtiğini söyleyen Zelenskiy Rusya'nın saldırısı hakkında "Başka bir virüsün saldırdığı bir hafta oldu" dedi.

"Öyle bir cevap vereceğiz ki şaşıracaksınız. Biz her evi her şehri yenileyeceğiz" diyen Zelenskiy, Rusya'nın değişen taktikleri ve şehirlerdeki sivilleri bombardımanına rağmen Ukrayna'nın direnişte başarılı olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

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