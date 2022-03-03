Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.

Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya’nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

Ukrayna heyeti yola çıktı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, müzakereler için Ukrayna heyetinin de yola çıktığını açıkladı.

Podolyak, güvenlik gerekçesiyle yolculuk güzergahını açıklayamayacağını söyledi.

Ukrayna'da son durum

Bir yandan müzakere süreci yürütülürken diğer yandan Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok noktaya saldırılar sürüyor.

Başkentte akşam saatlerinde tren istasyonu yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi. Şehrin ısıtma hattının hedef alındığı açıklandı.

Ülkenin belirli yerlerinde siren sesleri yükselmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında bugün itibarıyla 7 gün sona ermiş oldu.