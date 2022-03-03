Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 00:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus Donanması'ndan Bangladeş bayrağı bulunan gemiye füze saldırısı
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde bulunan Olvia Limanı'ndaki Bangladeş bayraklı gemi Rus donanması tarafından vuruldu.
Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Rus Donanmasının, Ukrayna’nın Karadeniz’deki şehri Nikolayev’de bulunan Olvia Limanı limanında Bangladeş bayrağı bulunan bir geminin vurulduğunu açıkladı.
363 numaralı demirleme noktasında bulunan 'Banglar Samriddhi' gemisine Rus Donanması tarafından füze saldırısı düzenledi.
Gemide bir mürettebatın ağır yaralandığı bilgisi paylaşıdı.
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