Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rasiya 1 kanalına yaptığı açıklamada, "Olası barış görüşmelerine ilişkin her öneriyi dinlemeye hazırız ancak sürecin önceden nereye evrileceğini söylemek zor" dedi.

Lavrov, ayrıca Türkiye'nin Ukrayna ile ilgili görüşmeleri düzenleme teklifi hakkında, "Erdoğan ve Putin bu hafta Astana'da buluşacak, bu toplantı konuları görüşmek için bir fırsat dedi, Moskova her türlü müzakere önerisini dinlemeye hazır, ancak öncelikle girişimlerin içeriğini bilmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.