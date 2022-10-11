Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 13:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lavrov: Erdoğan ve Putin Astana'da buluşacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Olası barış görüşmelerine ilişkin her öneriyi dinlemeye hazırız ancak sürecin önceden nereye evrileceğini söylemek zor. ABD, Biden-Putin görüşmesi teklifinde bulunursa değerlendiririz.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rasiya 1 kanalına yaptığı açıklamada, "Olası barış görüşmelerine ilişkin her öneriyi dinlemeye hazırız ancak sürecin önceden nereye evrileceğini söylemek zor" dedi.
Lavrov, ayrıca Türkiye'nin Ukrayna ile ilgili görüşmeleri düzenleme teklifi hakkında, "Erdoğan ve Putin bu hafta Astana'da buluşacak, bu toplantı konuları görüşmek için bir fırsat dedi, Moskova her türlü müzakere önerisini dinlemeye hazır, ancak öncelikle girişimlerin içeriğini bilmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.
Etiketler: Rusya
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