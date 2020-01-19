Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferans sona erdi. Libya Konferansı'nın Sonuç Bildirgesi de yayımlandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konferansın ardından açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Berlin toplantısının çok yararlı geçtiğini ve sonuçları itibariyle siyasi çözüme katkı sunacağını belirtti. Ateşkesi BM'nin kuracağı askeri bir komitenin izleyeceğini söyledi.

Lavrov, Libya Başbakanı Serrac ve darbeci Hafter'in toplantıya katılımı konusunda çok ısrarlı davrandıklarını vurguladı. Berlin'de Libya'nın kaderinin Libyalılarca belirlenmesi hususunun teyit edildiğine dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber