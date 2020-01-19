Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve BM Genel Sekreteri Guterresi konferans sonu açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Siyasi süreci yeniden canlandırdık"

Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Konferansın bütün tarafları elini taşın altına koydu. Katılan tüm ülkeler politik sürecin gerekli olduğunu söyledi. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Libya'daki siyasi süreci yeniden canlandırdık.

"Ateşkesin sürdürülmesini sağlayacağız"

Ateşkes ve silah ambargosuna saygı duyulacak. Ancak bu şekilde bölgede çatışma son bulabilir. Ateşkesin sürdürülmesini sağlayacağız.

5+5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi.

Kalıcı ateşkes gerçekleştiğinde bir sonraki adıma geçebiliriz.

Gerilimi tırmandırmama taahhüdü

Bugün elde ettiğimiz en önemli husus bu toplantıya katılan herkesin gerilimi tırmandırmayacağına yönelik verdiği taahhüdü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Silahlar susmalı, askeri çatışmalar son bulmalı"

Bütün taraflar silahlı çatışmaya müdahale etmeme ve Libya'nın iç işlerine karışmama taahhüdünü verdi. Silahlar susmalı, askeri çatışmalar son bulmalı. Tüm aktörlerden bunları bekliyoruz. Libya krizinin barışçıl bir şekilde sonlanmasını istiyoruz.

Ekonomi için yol haritası

Ekonomik düzenin tesis edilmesi için yol haritası çizilecek.

Askeri komite Cenevre'de

Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik.

Kaynak: TRT Haber, AA