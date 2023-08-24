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Dünya
AA 24.08.2023 18:14

Lavrov: Batı'nın sisteminden bağımsız ticaretin yollarını arıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS'in Batılı ülkelerin kontrol ettiği sistemden bağımsız ticaret yapmaya odaklandığını söyledi. Lavrov, "Ortak para birimi şu anda gündemde yok. Tüm dikkatimiz, ABD ve Batı'nın kontrol ettiği sisteme bağımlı olmayacak şekilde karşılıklı ticaretimizi sağlamanın yollarını bulmakta" dedi.

Lavrov: Batı'nın sisteminden bağımsız ticaretin yollarını arıyoruz
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tahıl anlaşması konusunda Rusya'nın şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini dile getiren Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dediği gibi, bize verilen tüm sözler yerine getirilir getirilmez, aynı gün, aynı saatte paket anlaşmasının Ukrayna kısmını yeniden başlatmaya hazırız. Bu anlaşma bir pakettir ve anlaşmanın her iki tarafı da birbiriyle bağlantılıdır." şeklinde konuştu.

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BRICS ülkeleri nezdinde tek bir para biriminin şu anda gündemde olmadığını aktaran Lavrov, "Ortak para birimi şu anda gündemde yok. Tüm dikkatimiz, ABD ve Batı'nın kontrol ettiği sisteme bağımlı olmayacak şekilde karşılıklı ticaretimizi sağlamanın yollarını bulmakta." açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin, rezerv paraları kullanarak konumunu suistimal ettiğini söyledi.

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Lavrov, "Batı, serbest piyasanın, uluslararası ticaretin ve Dünya Ticaret Örgütü'nün tüm kurallarını ihlal ederek siyasi hedeflere ulaşmak için rezerv parayı basabilen konumunu suistimal etme yeteneğini ve istekliliğini kanıtladı." şeklinde konuştu.

BRICS'in de rezerv para havuzu yaratmaya yönelik projesi olduğunu anımsatan Lavrov, bunun BRICS'in atmayı planladığı adımları, yani ulusal para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracağını, en önemlisi alternatif bir ödeme sistemi oluşturmaya yönelik adımların öncüsü olacağını ifade etti.

Batılı yetkililerin, "Rusya'yı savaş meydanında yenmemiz gerek." şeklinde açıklamalarda bulunduklarını belirten Lavrov, "O zaman biz de işimizi diplomasi yerine savaş sahasında yaparız." dedi.

ETİKETLER
Rusya Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Güney Afrika Ukrayna Vladimir Putin
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