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Dünya
AA 24.08.2023 18:05

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya karşı çıkan kişiyi polis susturmaya çalıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika'nın bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına karşı çıkarak güvenlik şeridinin arkasında bağıran vatandaşı, sivil polis susturmaya çalıştı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya karşı çıkan kişiyi polis susturmaya çalıştı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika'nın Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'i yakarken sarf ettiği sözlere yüksek sesle cevap veren Kais Tunusia, sivil polis tarafından susturulmaya çalışıldı. Tunusia, ifade özgürlüğü çerçevesinde bunu yapmaya hakkı olduğunu söyleyerek polise tepki gösterdi.

Tunusia, "Momika, Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor. Bizlere hakaretler ediyor. Biz karşılık verince de polis, sesimi yükseltmememiz için hemen uyarıda bulunuyor." dedi.

Polisin bu tavrının kendisini çok şaşırttığını aktaran Tunusia, "Provokatörü camimizin önüne getirmişler, eline de megafon vermişler. Caminin içinden bizi hedef alan hakaretleri duyuluyor. Biz de insanız. Buna çıkıp tepki gösterdiğimizde polisin tepkisiyle karşılaşıyoruz. Bunu da ben kınıyorum." diye konuştu.

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Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi. Momika, sözde Hz. Ali'ye benzetilen bir resmin bulunduğu kağıt parçasına ayaklarını sildi.

İsveçli kadın ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakılmasına isyan etmişti

İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde 18 Ağustos'ta Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya yangın söndürme tüpüyle müdahale eden 47 yaşındaki İsveçli kadın Cecilia Saav da Aftonbladet gazetesine konuştu.

Birçok İsveç vatandaşının, Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Saav, "Dünya bizim fanatikler ve ırkçılarla dolu bir ülke olduğumuzu düşünüyor. Ancak biz bu aptalların arkasında durmuyoruz." dedi.

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