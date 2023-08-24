Az Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.08.2023 17:38

Zelenskiy'den "Prigojin'in ölümü ile alakamız yok" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de öldüğü kazayla ilgili "Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor." dedi.

Zelenskiy'den "Prigojin'in ölümü ile alakamız yok" mesajı
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa ile başkent Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümüyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, bazı ülkelere uçak temini konusunda başvurduğunda, bunu kastetmemiştik. Aslında başka bir şeyi kastettik ve destek istedik. Gerçi, bu da bir anlamda bize kesin yardımcı olacak. (Prigojin'in ölümü) Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor."

İngiliz makamlarına göre Prigojin'in uçağını Putin'in emriyle Rus iç istihbaratı düşürdü
İngiliz makamlarına göre Prigojin'in uçağını Putin'in emriyle Rus iç istihbaratı düşürdü

Olay

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı: İran'ın BRICS'e üyeliğe kabul edilmesi çok taraflılığı güçlendirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Lavrov: Batı'nın sisteminden bağımsız ticaretin yollarını arıyoruz
18:05
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya karşı çıkan kişiyi polis susturmaya çalıştı
17:51
BRICS ülkeleri ortak deklarasyon yayımladı
18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:37
İran Dışişleri Bakanı: İran'ın BRICS'e üyeliğe kabul edilmesi çok taraflılığı güçlendirecek
17:37
Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı
Çanakkale'de çıkan orman yangınının köylerde verdiği zarar görüntülendi
Çanakkale'de çıkan orman yangınının köylerde verdiği zarar görüntülendi
FOTO FOKUS
'Alev savaşçıları' Çanakkale yangınında korkusuzca mücadele etti
'Alev savaşçıları' Çanakkale yangınında korkusuzca mücadele etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ