Az Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.08.2023 17:34

Fransa'da mahkeme hapishanedeki “insanlık dışı” muameleden devleti suçlu buldu

Hapishanelerdeki doluluk oranının yüksek seyrettiği Fransa'da mahkeme, Perpignan hapishanesindeki mahkumların haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle devleti suçlu buldu.

Fransa'da mahkeme hapishanedeki “insanlık dışı” muameleden devleti suçlu buldu
[Temsili fotoğraf: AA]

Ulusal basında yer alan habere göre, Fransa'da Montpellier İdari Mahkemesi, Fransa cezaevleri genel kontrolörü yıllık raporuna dayanarak verdiği kararda devleti suçlu buldu.

Mahkeme, erkekler koğuşunda doluluk oranının yüzde 280'e çıktığı Perpignan hapishanesinde, mahkumlara "insanlık dışı ve küçük düşürücü" muamelede bulunulduğunu, hapishane hizmetleri ve barınma koşulları nedeniyle tutukluların yaşam hakkının ve kötü muameleye maruz kalmama hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Uluslararası Hapishaneler Gözlemevi’nin (OIP) Fransa bölümü avukatı Matthieu Quinquis, hapishanedeki bazı gardiyanların tutukluları aşağıladığını ve zaman zaman onlara yemek vermediğini söyledi.

Mahkeme, 300’den fazla mahkumun bulunduğu 36 yıllık hapishanede koşulların iyileştirilmesi için devleti acil önlemler almaya çağırdı.

11 Mayıs’ta yayımlanan Fransa cezaevleri genel kontrolörü yıllık raporunda Perpignan hapishanesinde tutukluluk koşullarına ilişkin uyarıda bulunulmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temmuz ayında, Fransa'ya hapishanelerde kapasitesinin üstünde mahkum bulundurmaktan ceza vermişti.

Fransa’da hapishanelerdeki yoğunluk son yıllarda artarken, Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı son veriler cezaevi sistemi içinde doluluk oranının yüzde 122’ye çıktığını göstermişti.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
İngiliz makamlarına göre Prigojin'in uçağını Putin'in emriyle Rus iç istihbaratı düşürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Lavrov: Batı'nın sisteminden bağımsız ticaretin yollarını arıyoruz
18:05
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya karşı çıkan kişiyi polis susturmaya çalıştı
17:51
BRICS ülkeleri ortak deklarasyon yayımladı
18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:39
Zelenskiy'den "Prigojin'in ölümü ile alakamız yok" mesajı
17:37
İran Dışişleri Bakanı: İran'ın BRICS'e üyeliğe kabul edilmesi çok taraflılığı güçlendirecek
Çanakkale'de çıkan orman yangınının köylerde verdiği zarar görüntülendi
Çanakkale'de çıkan orman yangınının köylerde verdiği zarar görüntülendi
FOTO FOKUS
'Alev savaşçıları' Çanakkale yangınında korkusuzca mücadele etti
'Alev savaşçıları' Çanakkale yangınında korkusuzca mücadele etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ