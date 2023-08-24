Açık 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.08.2023 12:25

Putin: BRICS'in dünyadaki etkisini genişletmek için çalışmalar sürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS nezdinde ortak birimi kullanılması için çalışmaların süreceğini belirterek, "BRICS'in dünyadaki etkisini genişletmek için bugün sizlerle birlikte başlattığımız çalışmalara devam edeceğimizin güvencesini vermek istiyorum." dedi.

Putin: BRICS'in dünyadaki etkisini genişletmek için çalışmalar sürecek
[Fotograf: Reuters]

Putin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi’nin sonuçlarına dair düzenlenen basın toplantısında video konferans yöntemiyle konuştu.

BRICS nezdinde ortak para birimi kullanılmasının önemli bir konu olduğunu vurgulayan Putin, “Hepimiz için önemli konulardan birisi de ortak bir para kullanılması. Bu karmaşık bir konu ancak bu sorunları çözmek için öyle ya da böyle ilerleyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, BRICS’e katılmasına karar verilen yeni ülkeleri tebrik ederek, “Tüm meslektaşlarıma, BRICS'in dünyadaki etkisini genişletmek için bugün sizlerle birlikte başlattığımız çalışmalara devam edeceğimizin güvencesini vermek istiyorum.” diye konuştu.

BRICS, 6 yeni ülkeyi üyeliğe davet etti
BRICS, 6 yeni ülkeyi üyeliğe davet etti

BRICS’in genişlemesine yönelik çalışmaların kolay bir süreç olmadığını belirten Putin, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’ya gösterdiği diplomatik çabalardan ötürü teşekkür etti.

BRICS, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek topluluğa üyelik için davette bulundu.

ETİKETLER
Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Kanada'dan Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:44
Manisa’da otobüs minibüsle çarpıştı: 11 yaralı
13:42
Bilecik'te orman yangını
13:33
Sosyal medya için 55 yaşında okuma yazma öğreniyor
13:27
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:32
Malazgirt'teki kazı çalışmalarında toprakla kaplı han ortaya çıkarıldı
13:26
En yaygın ağız sağlığı sorunu diş çürüğü
Eskişehir'de yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı
Eskişehir'de yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı
FOTO FOKUS
AK Parti'nin kuruluşunu anlattılar
AK Parti'nin kuruluşunu anlattılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ