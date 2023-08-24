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Dünya
AA 24.08.2023 12:03

Pakistan'da yüzlerce metre yükseklikte asılı kalan teleferiğin sahibi ve operatörü gözaltında

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Battagram bölgesinde 6'sı çocuk 8 kişinin yüzlerce metre yükseklikte saatlerce mahsur kaldığı teleferiğin sahibi ve operatörü gözaltına alındı.

Pakistan'da yüzlerce metre yükseklikte asılı kalan teleferiğin sahibi ve operatörü gözaltında
[Fotograf: İHA]

Dawn'ın haberine göre, polis, iki kablosunun kopması sonucu arızalanan teleferiğin sahibi Malik Gulzarin ve operatörünün, "ihmal" ve benzeri suçlardan gözaltına alındığını kaydetti.

Yerel yetkili Mufti Gulamullah, bölgede yol veya köprü olmaması sebebiyle nehirden ulaşımın, yerli halk tarafından teleferikle sağlandığını ifade etmişti.

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar'ın ordudan yardım istemesi üzerine bölgeye yaklaşık 4 saat sonra bir askeri helikopter ulaşmıştı.

Kablolar koptu, 8 kişi teleferikte mahsur kaldı
Kablolar koptu, 8 kişi teleferikte mahsur kaldı

Okul yolunda yüzlerce metre yükseklikteki teleferikte saatlerce mahsur kalan 6'sı çocuk 8 kişi, saatler süren çalışmalar sonucu kurtarılmıştı.

Bölge sakini öğretmenlerden Zafar Iqbal, çocukların teleferikte saatlerce mahsur kaldığını ve bölgedeki ulaşım altyapısı eksikliğinden dolayı her gün en az 150 öğrencinin okula gitmek için teleferikle tehlikeli bir yolculuk yaptığını söylemişti.

Geçici hükümetin Başbakanı Kakar, kullanılamaz haldeki ve güvenlik standartlarını karşılamayan tüm teleferiklerin derhal kapatılması emrini vermişti.

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