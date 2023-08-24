Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.08.2023 12:04

Kanada'dan Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar

Kanada, Rusya'nın askeri-endüstriyel sektörünün yanı sıra finans ve nükleer sektörleriyle doğrudan bağlantısı olan 4 kişi ve 29 kuruluşa ek yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Kanada'dan Rusya ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar
[Fotograf: Reuters]

Kanada Hükümetinden yapılan açıklamada, yaptırımların Rusya'ya yönelik Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri'nin bir parçası olduğu ve "Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgaline ortak olanları hedef aldığı" bilgisi verildi.

Rusya'nın askeri-endüstriyel, finans ve nükleer sektörleriyle doğrudan bağlantısı bulunan 4 kişi ve 29 kuruluşa ek yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

Yaptırım uygulananlar arasında "17 Temmuz 2014 tarihinde Malezya Havayollarına ait MH17 uçağının Ukrayna'nın doğusu üzerinde uçarken düşürülmesiyle bağlantılı olan 53. Uçaksavar Füze Tugayının komutanı bir Rus Silahlı Kuvvetleri albayının" da bulunduğu duyuruldu.

Yaptırım uygulanan şirketlerin, havacılık, denizcilik ve özel nükleer ekipman gibi hem sivil hem de askeri kullanıma yönelik ürünler geliştirdiğinin, bu şirketler arasında "Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali sırasında" Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kullandığı silahları üreten "Promtekhnologiya LLC" isimli şirketin de bulunduğunun altı çizildi.

Rusya'nın nükleer silah sektörünün parçası olan şirketler de dahil olmak üzere Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un iştirakleri ve Rus nükleer teknolojisini yurt dışına satan ihracat ajansının da yaptırımların kapsamında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nükleer silah sektöründeki şirketlere yönelik yaptırımlarla Rusya'nın bu sektördeki "pervasızlığını" sınırlamanın ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Rusya'yı nükleer emniyeti ve güvenliğini sağlamak için geliştirilen uluslararası standartları "göz ardı etmesinden" sorumlu tutma çabalarına katkıda bulunmanın amaçlandığı duyuruldu.

Daha önce G-7 müttefiklerinin yaptırım uyguladığı ve "Putin rejimi" ile doğrudan bağlantılı olan finansal kuruluşlar ve devlete ait şirketlerle bağlantılı kişilerin de yaptırım listesinde yer aldığı bilgisi verildi.

ETİKETLER
Kanada Rusya
Sıradaki Haber
Pakistan'da yüzlerce metre yükseklikte asılı kalan teleferiğin sahibi ve operatörü gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:27
Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı 1 Eylül'de açılacak
12:27
Putin: BRICS'in dünyadaki etkisini genişletmek için çalışmalar sürecek
12:12
Bu hafta 8 film vizyona girecek
12:12
Kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı
12:10
'Seyahatsever' gençler turizm kenti Antalya'yı keşfediyor
12:04
Pakistan'da yüzlerce metre yükseklikte asılı kalan teleferiğin sahibi ve operatörü gözaltında
Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Silivri'de riskli binalar kentsel dönüşüm ile yenileniyor
Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Silivri'de riskli binalar kentsel dönüşüm ile yenileniyor
FOTO FOKUS
Yunan spiker: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
Yunan spiker: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ