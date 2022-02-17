Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte bin 85 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 640 bin 774'e yükseldi, 147 bin 734 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 27 milyon 806 bin 786'ya çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 520 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 314 bin 128, vaka sayısı 5 milyon 344 bin 840, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 591 bin 88 olarak kayıtlara geçti.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 147 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 137 bin 586'ya çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 142 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 31 bin 130'a, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 848 bin 305'e yükseldi.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 180 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 124 bin 765'e, 17 bin 34 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 783 bin 208'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 40 bin 735'e çıktı.

Vaka sayısı 30 bin 971 artışla 2 milyon 709 bin 854, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 542 bin 538 olarak kayıtlara geçti.