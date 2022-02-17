Kanada resmi istatistik kurumu StatCans, ocakta kaydedilen yıllık yüzde 5,1 enflasyona, akaryakıt, yiyecek ve ev fiyatlarındaki artışların neden olduğunu açıkladı.

Kanada’da yıllık enflasyon aralıkta yüzde 4,8 ile 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Ocakta kaydedilen yüzde 5,1’lik enflasyon oranı, böylece bir önceki ayın enflasyon rekorunu da geride bırakmış oldu.

Kanada İstatistik Kurumu, marketlerdeki gıda fiyatlarının da geçen ay yıllık yüzde 6,5 arttığını duyurdu.

Barınma ve akaryakıt fiyatları hızla artıyor

Öte yandan enflasyona büyük etkisi olan kalemlerden barınma maliyetleri de yıllık yüzde 6,2 arttı.

Kamyoncuların protestosu şubat enflasyonuna yansıyacak

Uzmanlar, ülke genelinde 29 Ocak’tan bu yana devam eden aşı karşıtı protestolara dikkati çekerek, şubat enflasyon rakamlarının daha yüksek çıkmasının sürpriz olmayacağını belirtiyor.

Protestocu kamyoncular, Kuzey Amerika kıtasının en işlek ve ticaret hacmi en yüksek sınır geçiş noktası olan ABD ile Kanada arasındaki Ambassador Köprüsü’nü ablukaya almış ve iki taraflı trafiği bloke etmişlerdi.

Günlük milyonlarca dolarlık ticari geçişlere imkan sağlayan köprünün kapalı kalması, ABD ve Kanada’da başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok işletmenin durmasına neden olmuştu.

Uzmanlar, sadece 6 gün kapalı kalan Ambassador Köprüsü’nün ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar Kanada dolarına mal olduğunu belirtiyor.

Öte yandan Alberta eyaletindeki Coutts Sınır Geçişi de protestocular tarafından günlerce trafiğe kapatılmış ve gıda başta olmak üzere iki ülke arasındaki ticareti olumsuz etkilemişti.