Dün gece Uttar Pradesh eyaletinin Kushinagar bölgesindeki düğün esnasında kuyu çöktü.

Kullanılmayan ve üzeri beton plakalarla kapalı kuyunun üzerinde eğlenen 13 kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti. Çöken kuyuya düşen 10 köylü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kuyunun derinliğinin 15 metreden fazla olduğu bilgisini paylaştı.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirerek, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.