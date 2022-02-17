Bulgar milliyetçisi Bulgar Ulusal Hareketi Partisi (VMRO) milletvekili Dzhambazki, Macaristan ve Polonya hakkında hukukun üstünlüğü tartışmalarının yaşandığı Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmanın ardından Nazi selamı verdi.

Olay anına ilişkin videoda, Dzhambazki'nin, salondan çıkmadan sağ kolunu öne uzattığı görüldü.

VMRO, Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubu içerisinde yer alıyor.

Dzhambazki ne dedi?

Bulgar milletvekili, tartışma esnasında yaptığı konuşmada, "Ne söyleyeceğimizi ve ne yapamacağımızı sizin söylemenize izin vermeyeceğiz. Çok yaşa Orban ve Fidesz, çok yaşa Kaczynski ve PiS (Hukuk ve Adalet Partisi), çok yaşa Bulgaristan ve ulus devletimiz." ifadesini kullandı.

AP yetkilisinden açıklama

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Pina Picierno, kameraların incelenerek böyle bir hareketin yapılıp yapılmadığına bakılacağını açıkladı. Picierno, "faşist" sembolleri kabul etmeyeceklerini; böyle bir şey olduysa ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirtti.