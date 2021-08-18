Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1106 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 570 bin 598'e, 37 bin 613 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyo n 416 bin 183'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 313 bin 546 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 877 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 814 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 249 bin 529, toplam vaka 3 milyon 123 bin 252, iyileşenler de 2 milyon 470 bin 33 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 300 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 109 bin 405'e, 8 bin 172 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 96 bin 443'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 767 bin 41'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti ve ölenler in sayısı 123 bin 688'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 247 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam COVID-19 vaka sayısı 4 milyon 874 bin 169'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 698 bin 770'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi ve 834 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 135 bin 827'ye, can kaybı sayısı 197 bin 539'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 104 bin 713'e yükseldi.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve 706 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 483 bin 731, can kaybı sayısı 18 bin 222, sağlığına kavuşanların sayısı 423 bin 404 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 219'a, vaka sayısı da 3 bin 823 artışla 417 bin 620'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 364 bin 533 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti ve 1844 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 321 bin 675'e, can kaybı sayısı 8 bin 496'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 104 bin 412'ye çıktı.