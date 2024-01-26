Lahey'de İsrail'e soykırım davasında karar günü

Tedbir kararı kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan Donoghue tarafından okunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkındayız ve can kayıplarından derin endişe duyuyoruz.

Adalet Divanı'ndan İsrail'e ret

İsrail, soykırımın yaşandığını yalanlamaktadır, soykırım suçlamalarını reddetmiştir, hukuksal temelden yoksun olduğunu ifade etmiştir.

Mahkeme, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti.

Mahkemenin görüşüne göre, Güney Afrika'nın iddialarının bir kısmı sözleşmenin maddelerinin bir kısmı içine girebilir. Tüm taraflar sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Güney Afrika'nın İsrail'e ilişkin başvurusu uygundur. Güney Afrika'nın ortaya koymuş olduğu iddiaların makul olup olmadığı değerlendirilecek. Taleplerin mantıklı olup olmadığı konusunda henüz karar verilmemiştir.

Sözleşmeye göre soykırıma iştirak etmek ve cesaretlendermek de soykırım suçları arasında sayılmaktadır.

Soykırım sözleşmesiyle korunan insanların korunması için tüm ülkeler adım atabilir. Filistinlilere baktığımız zaman soykırım sözleşmesinin 2. maddesi uyarınca koruma altında olması gereken bir gruptur.

İsrail saldırıları, çok sayıda insanın ölmesine, sivil alt yapının zarar görmesine, insanların yerinden edilmesine neden olmuştur.

"Çocukların yaşadığı dram yürek parçalayıcı"

Gazze nüfusunun yüzde 93'ü kriz seviyesinde bir açlıkla karşı karşıyadır. Gazze'deki çocuklar ciddi travmalarla kraşı karşıya, 1,4 milyon insan sığınaklarda yaşamaktadır, hastalıklar yayılmaktadır. Bir neslin buna maruz kaldığı görülmektedir, pek çoğu annesiz ve babasız kalmıştır. Çocukların yaşadığı dram gerçekten yürek parçalayıcıdır.

Mahkemeye göre yaşananlar ve durum en azından Güney Afrika'nın taleplerinin bir kısmının haklı olduğuna karar verilmiştir.

Gazze halkının soykırımdan korunması konusunda da tedbir taleplerinin yerinde olduğu açıktır.

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